Il Milan si muove, Todibo obiettivo concreto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un paio di settimane fa è avvenuto il primo vero contatto tra il Milan e gli uomini mercato del Barcellona, poi nel corso dei giorni i discorsi hanno avuto un’evoluzione, perché i rossoneri sono realmente interessati al centrale Jean-Clair Todibo, ma per mettere le mani sul classe 1999 bisogna prima abbassare le pretese del club blaugrana. Il giocatore vuole partire per trovare più minutaggio, cercare una squadra che gli consenta di crescere e migliorare, e il Milan potrebbe essere la soluzione ideale. Il problema è la formula con cui i catalani vorrebbero intavolare l’affare. Il Barcellona chiede almeno 20 milioni e un diritto di recompra, mentre i rossoneri spingono sul prestito con diritto o obbligo, e senza l’opzione sul futuro del giocatore. Un ostacolo non di poco conto, ma alla base c’è il desiderio da ambo le parti di provare a trattare. Todibo vedrebbe bene lo sbarco in Italia, il Barcellona però senza recompra non lo lascerà partire.

Il Milan tuttavia non ha fretta e aspetta il pieno recupero di Mattia Caldara, e spera che per gennaio il giocatore sia pronto per partire dall’inizio. L’infortunio di Duarte ha colto un po tutti in contropiede, ma fino alla sosta natalizia Musacchio e Romagnoli saranno i titolari, dal nuovo anno il club spera finalmente di lanciare l’ex Atalanta per formare un duo italiano di tutto rispetto.