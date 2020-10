Il Milan si prende il derby e la vetta della classifica. E Ibra pensa anche allo scudetto

Una doppietta di Zlatan Ibrahimovic tinge Milano di rossonero. 2-1 per la formazione di Stefano Pioli il risultato finale, che consente ai rossoneri di restare a punteggio pieno dopo le prime quattro giornata di Serie A, cosa che non accadeva dal 1995/96.

Felice l'allenatore del Milan che però vuole che i suoi restino concentrati, per non adagiarsi sugli allori e continuare la crescita iniziata soprattutto dopo il lockdown. Ibrahimovic però non si pone militi e pensa che i rossoneri possano lottare per lo scudetto.