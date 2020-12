Il Milan si salva a Genova, Pioli bacchetta la difesa: "Dobbiamo tornare a subire meno gol"

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Milan TV dopo il 2-2 ottenuto in rimonta sul campo del Genoa: "Non credo ci fosse stanchezza, ma è chiaro che le partite si affrontano in modo diverso a livello mentale. Siamo andati sotto, ma abbiamo reagito e abbiamo portato a casa un altro risultato positivo. I gol dei difensori? Il nostro problema non è segnare, ma dobbiamo tornare a subire meno gol. Noi vogliamo sempre vincere, quando non ci riusciamo è normale avere dei rimpianti. Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, anche se qualche errore lo abbiamo commesso".