Il Milan spreca con la Roma. Ma è una squadra vera: 22 risultati utili di fila

C’è rammarico nello spogliatoio del Milan dopo il 3-3 con la Roma. In primis perché i rossoneri sono stati avanti tre volte e per tre volte sono stati agganciati dai giallorossi, ma soprattutto per le tante occasioni sprecate sotto porta. L’ultima, clamorosa, quella di Romagnoli nel recupero. Ma nonostante ciò il Milan è primo in classifica a +2 sul Napoli, e mantiene lo status di squadra imbattuta da 22 gare consecutive tra campionato e coppe. Al termine del match Stefano Pioli ha parlato così: “C’è un po’ di rammarico, il tiro di Alessio ci avrebbe permesso di vincere una partita complicata ma ben giocata. Nel primo tempo potevamo essere più lucidi nelle scelte. E' inutile nasconderlo, a fine partita i giocatori non erano soddisfatti, i rimpianti ci sono, ci abbiamo provato fino alla fine”, ha detto l’allenatore rossonero. Tuttavia c’è consapevolezza che questa squadra sia cresciuta ed è diversa rispetto a un anno fa: “C'è un'ambiente positivo, piena sintonia, lavoriamo al massimo ogni singolo giorno. Mi piace venga sottolineato lo spirito della squadra, è un gruppo generoso. Dal punto di vista della determinazione non siamo secondi a nessuno. Dobbiamo continuare a proseguire con questo atteggiamento". Nel pareggio contro la Roma ha segnato una doppietta Zlatan Ibrahimovic, salito a quota 6 reti in 3 partite, giocatore sempre determinante.