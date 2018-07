© foto di Insidefoto/Image Sport

Non solo Higuain e Morata. Il Milan cerca un grande attaccante e - secondo l'edizione odierna di Tuttosport - il club rossonero si sarebbe mosso anche per Radamel Falcao del Monaco. Allo studio c'è uno scambio con André Silva: il regista dell'operazione è Jorge Mendes, agente di entrambi gli attaccanti. Il 32enne bomber colombiano però - si legge - ha un anno in più di Higuain, un ingaggio superiore e negli ultimi anni spesso ha avuto qualche problema fisico. Tanto che negli ambienti del mercato si è diffuso anche il sospetto che si tratti di una manovra a metà strada tra la ricerca di un "piano B" e una mossa per spingere la Juventus ad ammorbidire le proprie posizioni accettando di abbassare il conguaglio in denaro per il Pipita o la valutazione di Caldara.