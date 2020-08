Il Milan su Oscar del Real Madrid ma il Getafe è avanti: trattativa in corso coi Blancos

Oscar Rodriguez Arnaiz per il Milan. Lo spiega Cadena Ser: centrocampista classe '98 in prestito al Leganes, è tornato al Real Madrid dove è stato parte del Castilla finora. Sul giocatore c'è il Getafe che ha già impostato una trattativa: il Madrid non vuole più prestarlo ma pensa a una cessione. I Blancos chiedono 20 milioni, l'affare col Getafe si può chiudere a 10 più il 50% sulla futura rivendita. Sul ragazzo ci sarebbero anche Milan e Schalke 04, non più il Villarreal.