Il Milan vince, convince ed è pronto per il campionato. Oggi conoscerà l'avversario playoff

Un successo scontato e facile per il Milan contro lo Shamrock Rovers. I rossoneri, nonostante l'emergenza, hanno saputo dominare l'avversario se pur non nel risultato: finisce 2-0 con Ibrahimovic e Calhanoglu protagonisti. I due hanno mostrato grande feeling e sono i migliori in campo . Bene Donnarumma, stasera per la prima volta capitano in Europa. Esordio per Tonali e Brahim Diaz. Prossimo avversario il Bodo/Glimt, si gioca a San Siro. E nel frattempo si conoscerà anche l'avversario ai playoff, con il sorteggio che avverrà a Nyon alle 14. Lunedì l'esordio in campionato contro il Bologna, Pioli si è mostrato soddisfatto della condizione dei suoi e sul mercato glissa.