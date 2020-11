Il Milan vuole tenersi stretto Bennacer: clausola da 50 milioni, è un perno di Pioli

vedi letture

Il Milan non vuole privarsi di Ismael Bennacer. Dopo neanche un anno dal suo arrivo in rossonero, sono arrivate le prime notizie di un interessamento di Guardiola e del suo Manchester City nei confronti di Bennacer, molto stimato dall'allenatore spagnolo. Portare via l’algerino dal Milan, però, non sarà facile. Il club rossonero ha infatti inserito una clausola da 50 milioni valida solo per l’estero e da pagare in un’unica soluzione e non a rate. Il centrocampista, pagato solamente 16 milioni dall’Empoli, è uno dei pilastri di questo Milan, e, oltre ai polmoni e ai muscoli del suo compagno di reparto Franck Kessiè, la mediana rossonera passa anche dalla sua tecnica e dalla sua intelligenza tattica, fondamentale per i meccanismi di mister Stefano Pioli, spiega MilanNews.it.