Il Ministro Gualtieri: "I pagamenti di 600 euro agli autonomi saranno ultimati entro venerdì"

Il Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ha spiegato a Porta a Porta che i 600 euro per gli autonomi sono pronti per essere erogati. "Confermo che sono in corso i pagamenti e già domattina quasi due milioni di autonomi troveranno nel loro conto corrente i 600 euro ed entro venerdì tutti i pagamenti saranno ultimati. Un aumento a 800 euro dell’indennità da 600 euro per gli autonomi ad aprile è un numero verosimile. La nuova indennità arriverà automaticamente a fine mese".