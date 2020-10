Il ministro Spadafora: "Approvato un decreto con misure immediatamente esecutive"

"Poco fa abbiamo approvato un decreto con misure in favore del mondo dello sport che sarà immediatamente esecutivo, " Lo ha detto il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, in una diretta Facebook- "Io sono il primo ad essere dispiaciuto per le misure prese dal dpcm, ma sono state necessarie, e capisco la rabbia e la preoccupazione di chi sta facendo sacrifici enormi".