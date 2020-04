Il ministro Spadafora sottolinea: "Estenderemo il bonus di aprile a tutti i collaboratori sportivi"

vedi letture

Nel corso del question time al Senato, il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora ha parlato della possibile ripartenza dello sport - calcio compreso - ma non solo: "Sono convinto - ha detto il Ministro - che nel decreto che ci apprestiamo ad approvare al consiglio dei ministri troveremo ulteriori risorse per consentire che il bonus lo abbiano non solo i collaboratori sportivi che già ne hanno fatto richiesta per marzo, e che possa essere esteso a tutti i collaboratori sportivi anche per il mese di aprile".