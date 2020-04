Il Ministro Speranza svela i 5 punti su cui sta lavorando il Governo per convivere col Covid-19

vedi letture

Intervista rilasciata al quotidiano 'La Repubblica' dal Ministro della Salute Roberto Speranza. In questi giorni difficili, Speranza ha chiesto all'Italia di non abbassare la guardia, anche se ieri s'è visto il primo segnale positivo: per la prima volta dall'inizio dell'epidemia, è diminuito il numero di ricoverati in terapia intensiva. "Ma la situazione resta drammatica e l'emergenza - ha detto - non è finita. Il nostro compito è creare le condizioni per convivere con questo virus".

Il Ministro ha quindi spiegato nel dettaglio quali sono i cinque punti sui quali il Governo sta lavorando per rispondere a questa emergenza: "Che non sappiamo quando finirà, inutile alimentare false speranze", ha detto.

1) Scrupoloso distanziamento sociale nei luoghi di vita e di lavoro.

2) Rafforzamento delle reti sanitarie locali. La prossimità dei centri ai cittadini velocizza diagnosi, prevenzione e isolamento.

3) I Covid Hospital, che vanno mantenuti e aumentati fino a quando non ci sarà il vaccino.

4) I tamponi, che dovranno essere effettuati in massa

5) Lo sviluppo di App, che abbiano funzione utile per tracciare i contatti del paziente nelle 48 ore precedenti ai primi sintomi da Coronavirus. E per sviluppare un sistema di telemedicina.