Il miracolo del Verona: budget minimo, soddisfazioni massime

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A settembre in pochi avrebbero scommesso la casa sulla salvezza dell'Hellas Verona. Perché il budget di costruzione per il club era minimo, complicata la necessità di creare un organico di buon livello, i nomi da verificare in Serie A erano tanti. Da Silvestri, il portiere, ad Amrabat, ceduto per 20 milioni alla Fiorentina nel mercato invernale, ma a partire da giugno. Il colpo dell'ultimo minuto era Mariusz Stepinski, la scommessa poteva essere Eddie Salcedo, Marash Kumbulla si affacciava da poco alla prima squadra, dopo una sola presenza in Serie B: doveva essere ceduto in prestito, è rimasto, ora vale uno sproposito.

BUDGET MINIMO - Perché, carte alla mano, solo Stepinski è stato un investimento decisamente importante: 5,5 milioni, tanti per una neopromossa. Anche Rrahmani, arrivato dalla Dinamo Zagabria, è costato 2,1 milioni. Poi una serie di prestito - alcuni con il controriscatto, come per Pessina - oppure di riscatti automatici in caso di promozione, come per Dawidowicz e Faraoni. In particolare il secondo sta dimostrando di essere tornato ad alti livelli, dopo un periodo di appannamento e la discesa, quasi in pianta stabile, in Serie B. Considerando gli avversari di sabato sera, dallo stipendio di Ronaldo (che vale come più del Verona) agli acquisti di De Ligt, Ramsey o Rabiot, si ha la giusta dimensione del miracolo che sta prendendo forma.

SODDISFAZIONI MASSIME - Vero è che il traguardo della salvezza non è ancora stato tagliato, ma la distanza sembra oramai sempre inferiore. In una settimana sono arrivati cinque punti (e zero sconfitte), con Milan, Lazio e Juventus. Nella seconda parte di stagione tutte le piccole incominciano a correre, via via che gli obiettivi per quasi tutti vengono meno. Quest'anno però il gruppone dal sesto posto in giù è molto folto, con la possibilità, in due settimane, di passare dal Paradiso all'Inferno. Il Verona però ha cinque partite (quindici punti dal Genoa) di differenza, per tirare sospiri di sollievo e guardare più avanti che indietro. A giugno, poi, sarà tempo di plusvalenze: Amrabat 20 milioni, Rrahmani 15,5, Kumbulla sarà altri 25. Sessanta in tre per progettare il futuro con più serenità. E più budget.