Il mistero - Patrik Schick: per la Juve è rotto, per la Roma no

40 milioni e il titolo di giocatore più pagato della storia della Roma: Patrik Schick arriva nella Capitale con responsabilità pesanti e la concreta possibilità di essere utilizzato fuori ruolo. Alla Roma serviva un'ala offensiva, è arrivato un centravanti, tecnico ma comunque una prima punta: ora toccherà a Di Francesco adattare le proprie idee all'acquisto fatto dalla società, un investimento molto importante, benché scagliato nel tempo grazie alle nuove formule di acquisto che vanno di moda oggigiorno. Il mistero? E' ovviamente un riferimento a quanto accaduto con la Juve, che non l'ha voluto per problemi con le visite mediche, problemi "spariti" solo qualche settimana dopo.

Nome - Patrik Schick

Trasferimento - Dalla Sampdoria alla Roma

Ruolo - Centravanti

Carriera - Cresciuto nelle giovanili dello Sparta Praga, si mette in luce con la maglia dei Bohemians 1905: la Sampdoria ci vede lungo e punta forte su di lui, che si rivela un affarone. Il resto è storia recente, con le fallite visite mediche con la Juve durante gli Europei Under 21 in Polonia.

Valutazione - 3 milioni di euro

Dicono di lui - "Abbiamo preso un grande calciatore, un futuro campione. Abbiamo visto le qualità che ha, sarà un valore aggiunto". (Alessandro Florenzi, calciatore della Roma)