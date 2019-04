Il modello Ajax, il modello Ronaldo. Per martedì è tutto aperto

Fonte: dal nostro inviato alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam

I giovani e qualche caposaldo d'esperienza da una parte. Stelle e una cometa più lucente dall'altra. L'Ajax dei ragazzi ma pure di Blind e Tadic. La Juventus di Pjanic ma anche e soprattutto di Cristiano Ronaldo. Sono mondi e filosofie a confronto, ajacidi e bianconeri. Va, pensiero, la Johan Cruyff Arena ha scomodato Verdi per abbracciare i suoi prima del fischio d'inizio. Ha sparato alto nelle casse Bob Marley, Everything is gonna be alright. Tutto andrà bene: Cancelo perde palla, Neres prende, dribbla, si piazza, segna. La musica di un progetto, dall'altra un grido di ribellione contro la marea biancorossa. Cristiano Ronaldo che s'infila, lama nello squarcio creato da Blind. Tuffo, arte, fotografie per le pareti dei più piccoli e degli sfegatati. Un gol che è una meraviglia, che racconta ancora una volta perché Andrea Agnelli abbia deciso di prendere il Divo portoghese. L'Ajax no, i ragazzi li perde, ne crea, è una fabbrica del talento, non un castello che li chiude nella torre finché non decidono di appendere i primi capelli bianchi al chiodo. Li cede imberbi, De Jong e tra poco De Ligt come uomini con la valigia in copertina. Per martedì è tutto aperto, in fondo. Se la Juventus riuscirà a superare la prima linea di pressing, asfissiante e stordente, potrà trovare deserti e praterie. Non facile, Van de Beek e De Jong sono cervelli acuti e arguti, Pjanic stasera ne ha conosciuto l'ingegno. Il bosniaco e Bonucci in due morse senza via d'uscita, Bernardeschi e Mandzukic in quelle dei terzini col lucchetto in mano. Filosofie a confronto. Praterie e vicoli. Si deciderà tutto lì, in una notte d'Europa.