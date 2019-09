Il modo migliore per festeggiare. Handanovic super, 300 partite dopo

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Non poteva festeggiare in modo migliore, Samir Handanovic. Il portierone nerazzurro, ieri sera contro la Lazio, ha tagliato il traguardo delle 300 partite con la maglia dell’Inter sulle spalle. Un record importante, dopo il riconoscimento turbolento dello scorso anno con la fascia da capitano strappata dal braccio di Mauro Icardi. E come detto ieri sera il numero 1 nerazzurro si è regalato una nottata da protagonista assoluto risultando il migliore in campo della quinta vittoria consecutiva in campionato della sua Inter. Una prestazione di spessore dal punto di vista della personalità, con consigli e indicazioni per tutti. Ma soprattutto da quello della qualità: senza di lui, probabilmente, l’Inter non avrebbe potuto fare l’en plein e ora staremmo parlando di altro. Ma San Samir ha deciso di aprire le manone e fermare tutto il fermabile, soprattutto contro un Correa tanto ispirato quanto sprecone.

Alla fine del match squadra e tifosi gli hanno tributato il giusto omaggio, osannando una prestazione super prima ancora che un traguardo solo transitorio. Con la speranza, comune, che questo possa anche esse l’anno del primo trofeo con la maglia dell’Inter.