Il momento d'oro di Morata. I gol alla Juve, la Spagna ritrovata: in patria è al centro del dibattito

Alvaro Morata torna tra i convocati della Spagna. Grazie alle sue prestazioni e anche grazie alla Juventus, che è riuscita a farlo sentire a casa. "Desiderato e voluto", ha detto lo spagnolo dopo la doppietta contro il Ferencvaros. Al-Var-O, nelle prime sortite in copertina sia per i gol ma anche per quelli annullati a causa del fuorigioco, è oggetto di attenzioni particolari in patria. "E' un giocatore diverso adesso -ha detto di lui Luis Enrique, ex tecnico della Roma e ora ct iberico-. Non so se alla Juventus sia migliore che ad Atletico Madrid o al Chelsea ma è chiaro ed evidente che il suo rendimento sia migliorato".

Al centro del dibattito La sua chiamata in Nazionale, il suo ritorno con le Furie Rosse, è al centro delle discussioni radiofoniche in Spagna. "Speriamo che il presunto goleador smetta di essere 'presunto'. Ne abbiamo bisogno", dicono di lui a Cadena Ser. "E' tornato un Morata di nuovo goleador con la Juventus", ha scritto di lui la firma di AS, Manolete. Una vuelta che ha colpito particolarmente i commentatori spagnoli, tanto che il titolo di Marca nell'edizione inglese è giustappunto "Morata is back".