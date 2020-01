Il momento difficile è alle spalle: CR7 è tornato una macchina da gol

È un Cristiano Ronaldo in versione super-saiyan, da inizio dicembre a questa parte. E il momento più difficile, quando CR7 era finito nel mirino delle critiche e dei dubbi, pare davvero dimenticato. Dopo un periodo complicato in questa stagione, il portoghese è infatti ripartito. Alla grande, per usare un eufemismo.

Nessuno come lui da dicembre. Come evidenzia Opta, i numeri del portoghese da inizio dicembre a oggi sono pazzeschi: 9 gol, nessuno come CR7 nei cinque grandi campionati del calcio europeo. Sono arrivati tutti nelle ultime sei partite giocate, e corredati da un assist (sarebbero stati due con quello di Higuain a oggi, questione di millimetri) certificano quanto il fenomeno di Funchal abbia saputo rialzare la testa.

Nessuno come lui dagli anni '50. Il magic moment delle ultime uscite vale a Ronaldo un'altra piccola chicca statistica: il portoghese ha chiuso il girone d'andata, sia in questa stagione che nella scorsa, con almeno 14 gol segnati. Per trovare un precedente, bisogna risalire a John Hansen, unico altro giocatore arrivato almeno a 14 marcature nelle prime 19 giornate di Serie A per più di un'annata.