Il mondo alla rovesciata della Juventus e di Cristiano Ronaldo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dalla grande bellezza alla serata che non ti vuoi scordare. In quella che a peso d'oro i tifosi della Juventus hanno da lungo tempo prenotato per vedere Cristiano Ronaldo allo Stadium. L'ultima volta capovolse il mondo con un orizzonte tutto suo. Un capolavoro che la platea bianconera applaudì perché davanti a simili gesti non c'è colore, solo il sapore di aver assistito a uno di quei momenti. Di quelli che restano sempiterni nella storia del pallone, rovesciata nell'area e sospesa nell'aria. Che non è il gesto sporadico e memorabile del buon attaccante ma l'idea sensazionale di un giocatore che ha quei colpi nelle sue uniche corde. Oggi è la sera. Da Madrid a Torino, chilometri di distanza e una storia che s'è capovolta. Da quella rovesciata, da quegli applausi, "piccoli grandi gesti che fanno la differenza". Ferita, eliminata, la Juventus. Ma che ha deciso di far suo il condottiero più splendente della prima favorita per la corsa alla Champions League. Per rovesciare il mondo, con Cristiano Ronaldo.