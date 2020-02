Il monito di Sarri: vincere non è più scontato, la Serie A è competitiva

© foto di www.imagephotoagency.it

Il campanello d'allarme era già suonato a dicembre, quando la Lazio di Simone Inzaghi aveva messo a nudo qualche fragilità della corazzata bianconera nel doppio confronto tra campionato e Supercoppa Italiana. La Juventus, da allora, ha sempre vinto in casa, spesso giocando grandi partite, ma in trasferta ha mostrato problemi nella gestione del risultato, subendo troppi gol e incappando in altre due sconfitte. Un campanello d'allarme davvero preoccupante, a pochi giorni dall'andata degli ottavi di Champions League. Al Bentegodi, Ronaldo e compagni sono stati spesso surclassati dagli avversari sul piano dell'intensità di gioco e della determinazione. Aspetti, questi, sui cui i bianconeri dovranno lavorare nei prossimi giorni.

Vincere non è scontato - Al di là della scarsa brillantezza, quella attuale non è ancora la Juve di Sarri e, forse, mai lo potrà essere; lo sa bene il tecnico toscano, che sta provando a tirar fuori il meglio dai propri calciatori con la consapevolezza che sia necessario un grande lavoro soprattutto a livello mentale, perché forse qualcuno ancora non si è reso conto che il divario con le rivali si è notevolmente assottigliato e che sarà difficile mettere un'ipoteca sulla vittoria finale già a marzo. "Dobbiamo capire che vincere non è scontato come in passato. Per vincere bisogna lottare di più senza avere cali di attenzione durante la partite. In questo momento non ci rendiamo conto che non dobbiamo sprecare occasioni. Adesso c'è maggiore concorrenza, in futuro si lotterà sempre punto a punto". L'Inter è tornata a fare paura e anche la Lazio si è iscritta da settimane alla lotta Scudetto. Una competitività che, forse, dovrebbe cominciare a spaventare.