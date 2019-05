Il motto è 'Abbiamo le idee chiare'. La realtà è un'altra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Abbiamo le idee chiare". La comunicazione della Juventus dopo l'esonero di Massimiliano Allegri viaggia su questi binari. E' stata concertata da Agnelli-Nedved-Paratici dopo aver messo pubblicamente la parola fine sull'avventura del tecnico livornese. E viene ripetuta in ogni intervista, perché per la Juventus dare l'impressione di avere sempre in pugno la situazione è fondamentale. Necessario.

Questione di immagine, ma non solo. Anche se in queste settimane le idee sono state tutt'altro che chiare. Si è scivolati da un obiettivo all'altro, in alcuni casi osservando impotenti senza la possibilità di cambiare il corso degli eventi. Come con Zidane, che ha fatto ritorno alla casa Real a stagione in corso. Come con Guardiola, che non se l'è sentita di lasciare il Manchester City.

Difficile, in questo momento, anche mettere le mani su Mauricio Pochettino. Non che la Juventus non ci abbia provato, non che la Juventus non ci proverà ancora, ma se Levy resterà fermo sulla posizione della clausola rescissoria (30 milioni di euro) trovare un accordo sarà impossibile. Più realistico il nome di Simone Inzaghi, che aspetta in silenzio lo scorrere degli eventi. Più intrigante quello di Maurizio Sarri, che ad oggi è la prima scelta perché per la Juventus il miglior punto d'incontro tra allenatore da big/allenatore che propone un bel calcio.

Le valutazioni però sono ancora in corso e una decisione definitiva su chi sarà il nuovo allenatore della Juventus non è ancora stata presa. Le idee, ad oggi, sono chiare solo a microfoni accesi.