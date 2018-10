Il muro dell'Inter ha due nomi: Skriniar-De Vrij fanno invidia all'Europa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefan de Vrij e Milan Skriniar fanno dormire sonni tranquilli a Luciano Spalletti. La coppia centrale titolare dell'Inter è stata praticamente perfetta nella sfida di questa sera al Philips Stadium contro il PSV Eindhoven e guardandoci in giro possiamo notare come in poche, nel resto d'Europa, possano vantare tanta affidabilità nel reparto arretrato. Se si pensa che in panchina Spalletti è "costretto" a tenere un certo Miranda, uno che farebbe comodo a moltissimi club, ci accorgiamo di quanto lo slovacco e l'ex Lazio siano imprescindibili.

Perfetti nelle chiusure, ottimi anche in fase di costruzione del gioco, con i nerazzurri che possono contare sulle loro prestazioni sempre molto positive, specie nelle partite che contano. Come se non bastasse i due giocatori si completano alla perfezione, visto che riescono a mettere in campo forza fisica, specialmente per quel che riguarda l'ex Samp, e anche tanta tecnica, guardando l'olandese. Ottimi negli anticipi, praticamente perfetti nel gioco aereo e quando anche l'affiatamento arriverà al 100%, non che si sia poi così lontani, potrebbe non essercene oggettivamente più per nessuno. Il doppio scontro contro il Barcellona sarà un esame molto difficile per entrambi, così come quello contro Cristiano Ronaldo e tutta la Juventus in campionato, ma se De Vrij e Skriniar li dovessero passare a pieni voti l'Inter potrebbe davvero iniziare a pensare in grande.

Per il momento resta la super prestazione di questa sera: Luuk de Jong è stato completamente annullato dalla coppia centrale nerazzurra, e in vista del prosieguo del campionato Spalletti può avere molte certezze in più dal suo reparto arretrato, pensando di avere una delle migliori soluzioni d'Europa.