© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Napoli trova il gol del raddoppio al 64esimo. Tiro dai 25 metri di Milik, che con un tiro a giro trova la rete dello 0-2 anche grazie alla complicità di Sorrentino che si muove in ritardo. Per il centravanti polacco si tratta del 20esimo gol stagionale, il 17esimo in campionato.