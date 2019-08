Il Napoli aspetta Icardi fino a domani. Non decolla lo scambio con Dybala

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'Inter ha scaricato ufficialmente Mauro Icardi, che però non ha alcuna intenzione di lasciare la società nerazzurra. Sullo sfondo, per l'attaccante argentino, restano due sole opzioni: Napoli e Juventus. Secondo Tuttosport, i bianconeri avrebbero già raggiunto un accordo col giocatore sulla base di 8 milioni di euro, ma non hanno ancora deciso di sferrare l'assalto. Lo scambio con Dybala non è contemplato dalle parti della Continassa, a causa anche dei rapporti gelidi tra Fabio Paratici e Beppe Marotta.

Ultimatum - La pista Napoli è sempre quella più concreta. De Laurentiis ha già avanzato una proposta economica convincente (65 milioni di euro), ma non è disposto ad aspettare ancora per molto tempo la risposta di Icardi. La giornata di domani può essere decisiva: i partenopei non sono disposti ad attendere oltre.