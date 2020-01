© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere dello Sport ipotizza le mosse future del Napoli in ottica mercato e si sofferma sulla situazione di Hirving Lozano: il messicano per ora non ha reso per quelle che erano le aspettative e chissà che in estate il suo nome non possa essere in uscita. E per il quotidiano l'Everton di Carlo Ancelotti, a partire da giugno, potrebbe diventare una seria candidata.