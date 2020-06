Il Napoli blinda Fabian: no a Real e Barça, l'ingaggio può essere raddoppiato

vedi letture

Il Mattino oggi in edicola fa il punto su Fabian Ruiz e sulla corte serrata del Barcellona per il giocatore. Lo spagnolo è il giocatore che Lionel Messi e compagni vorrebbero in mediana ma il Napoli ha detto di no agli 80 milioni di euro del Real Madrid e lo stesso farà anche con i Blaugrana. Con l'entourage ci sarà un incontro a fine stagione, possibile che l'ingaggio di Fabian verrà raddoppiato.