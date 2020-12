Il Napoli cala il tris: bel destro in diagonale di Demme e 0-3 a Crotone

Il Napoli cala il tris e manda il Crotone al tappeto. Al minuto 76 è dunque 0-3 allo Scida, dopo il bel gol segnato da Demme. Azione che nasce da recupero alto di Bakayoko e verticalizzazione per Lozano. Combinazione con Mertens che appoggia per Demme, bravo a freddare Cordaz in diagonale. Match in cassaforte per Gattuso e i suoi ragazzi.