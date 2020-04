Il Napoli congela il rinnovo di Zielinski: De Laurentiis irremobibile sulla causa col gruppo

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Piotr Zielinski, centrocampista polacco di casa Napoli. La sorpresa riguarda il futuro del giocatore: c'era l'accordo per il nuovo contratto fino al 2025 ma per adesso Aurelio De Laurentiis è irremovibile sulla causa per i diritti d'immagine e ha congelato la trattativa. Stipendio a 2 milioni dagli 1,1 attuali, durata fino al 2025, l'intesa era praticamente totale e mancava solo il nero su bianco. La sensazione è che però non ci saranno mediazioni sulla causa e che fino alla sua risoluzione non ci saranno nuovi contratti.