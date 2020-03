Il Napoli continua ad allenarsi in attesa di comunicazioni dall'UEFA: il report della seduta

vedi letture

Il Napoli continua ad allenarsi, in attesa che la UEFA si esprima sullo stop delle competizioni. In programma mercoledì prossimo c'è infatti la sfida contro il Barcellona, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si va verso la sospensione, ma in attesa di ciò la squadra partenopea questa mattina è scesa in campo a Castel Volturno. Questo il report: "Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione a secco con circuito atletico specifico. Successivamente lavoro tecnico tattico e partita a campo grande. Chiusura con esercitazioni al tiro. Terapie e palestra per Maksimovic. Malcuit ha svolto lavoro personalizzato sul campo 2. Palestra e lavoro personalizzato per Elmas e Milik. Meret e Llorente hanno svolto parte di allenamento con la squadra e parte in palestra. Domani giornata di riposo per gli azzurri".