Il Napoli di Sarri non tornerà mai più

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli di Maurizio Sarri resterà un ricordo, "questa è la Juventus con le caratteristiche dei giocatori della Juventus". E' il sarto che si adatta alla stoffa e non viceversa, è finita una storia e l'allenatore bianconero lo certifica, oggi, in conferenza stampa. Dice che "ognuno ha il proprio percorso". Uomini, squadre, storie, vita. "Se per vedere la squadra di Sarri vuoi vedere il Napoli, magari non la vedrai mai".

La Juventus di Sarri Così nasce la Juventus di Sarri che in effetti non è ancora nata ma che in fase difensiva ha i primi problemi del Napoli di Sarri. Davanti ha Matuidi che fa l'ala, Cuadrado, Douglas Costa e Bernardeschi, dall'altra parte pure. Non sempre, ma è un 4-3-3 mascherato da 4-4-2 e viceversa. Sembra il Napoli di Ancelotti con uno che il Napoli non ha, Cristiano Ronaldo. Sembra la Juventus di Allegri, e qui cambia soprattutto la fase difensiva, dove i tre non si vedono mai. Però non ci sarà più il Napoli di Sarri. Nascerà la Juventus di Sarri.