Il Napoli è avanti, ma la Samp c'è: 1-0 al San Paolo dopo 45 minuti

© foto di Federico De Luca

Emozioni circoscritte ma che non sono mancate. In un primo tempo vissuto tra strappi ed errori, deciso da un guizzo di Dries Mertens. Il numero centoundici con la maglia azzurra. E' finito 1-0 il primo tempo di Napoli-Sampdoria, seconda sfida valida per il terzo turno di Serie A. Un tap-in vincente dell'attaccante belga su assist rasoterra di Di Lorenzo, tra i migliori nel primo tempo in un San Paolo che s'è presentato con un deciso restyling. Sugli spalti e negli spogliatoi.

Frazione decisa dal gol realizzato al 13esimo, alla prima vera occasione della partita. L'attaccante belga - schierato in attacco al fianco di Lozano - ha finalizzato una bella azione in velocità di un Napoli che nei minuti successivi ha anche avuto l'opportunità di raddoppiare: con Elmas, con Lozano e con Mertens, che al 18esimo ha sfiorato la doppietta colpendo il montante.

La Samp non è stata a guardare, complice anche qualche errore di troppo della retroguardia del Napoli. Positivo l'impatto di Rigoni, alla sua prima da titolare al fianco di Quagliarella. Sempre una spina nel fianco il capitano blucerchiato, che in due circostanze ha sfiorato il palo calciando dalla distanza.

Ma la squadra di Di Francesco per ora è sotto: al duplice fischio, Napoli avanti grazie al solito Mertens.

