© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Carlo Ancelotti e la clausola rescissoria presente nel contratto col Napoli. Ne ha parlato lo stesso tecnico emiliano nell'ultimo fine settimana, dopo il 4-1 rifilato all'Inter: "Ho una clausola fino al 30 maggio, speriamo il Napoli la eserciti. Io sono legato agli azzurri per altri due anni e sono contento", ha detto.

Tutta ad appannaggio del Napoli - Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola conferma che si tratta di una clausola che solo il Napoli, eventualmente, potrà esercitare. E che il Napoli non ha alcuna intenzione di esercitare. Ma in che modo potrebbe essere attivata? Mandando una pec o una raccomandata con ricevuta di ritorno all'allenatore entro fine mese. Si chiama diritto di recesso, una diritto che il Napoli s'è riservato anche per la prossima stagione. E quest'anno non eserciterà al 100%, convinto e contento di Ancelotti.

Niente Juventus per Ancelotti - Da scartare quindi un ritorno alla Juventus di Carlo Ancelotti: il suo nome è circolato in chiave bianconera perché è stato Cristiano Ronaldo a indicarlo come tecnico giusto per ripartire e vincere la Champions. Ma questa pista per il club bianconero non è percorribile.