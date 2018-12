Il Napoli e la media di un anno fa. Ma quest'anno ci sono altre priorità

Tredici vittorie, due pareggi e due sconfitte. Quarantuno punti in classifica dopo 17 giornate di Serie A, uno in meno rispetto alla passata stagione. Annata che, di questi tempi, vedeva i partenopei in vetta alla classifica con 42 punti. Due in più dell'Inter e uno in più della Juventus, squadra che invece al momento è a +5 e stasera battendo la Roma potrebbe ritornare a +8.

Il Napoli, numeri alla mano, sta procedendo sugli stessi ritmi di un anno fa. L'anomalia è una Juventus che finora le ha vinte tutte e pareggiata una, un cammino senza precedenti che vanifica sogni e speranza di chi insegue.

Ecco perché, nonostante un cammino simile rispetto a quello della passata stagione, gli obiettivi sono cambiati. Blindare il secondo posto più che mirare al primo, puntare su quelle coppe che nelle passata stagione sono passate in secondo piano. E che invece quest'anno in casa Napoli tornano prepotentemente alla ribalta.

Dopo l'eliminazione dalla Champions League, Carlo Ancelotti ha subito spostato il mirino sull'Europa League: "Dobbiamo giocarcela al 100%", ha ribadito più volte dopo Liverpool il tecnico del Napoli. Una linea che quest'oggi con due striscioni esposti in Curva B hanno sposato a pieno anche i tifosi: "17 maggio 1989, cattiveria e mentalità. Rialzate la Coppa Uefa, Riportatela nella nostra città”, il messaggio esposto in riferimento alla data del trionfo europeo contro lo Stoccarda.