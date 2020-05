Il Napoli è pronto per ripartire: tutti negativi, verranno sanificati anche i palloni

vedi letture

Il Mattino oggi in edicola racconta la ripresa del Napoli. Tutti negativi i giocatori della rosa azzurra, processato ieri il tampone di Orestis Karnezis, anche il portiere non è positivo. Domani alle 10,30 la ripresa con le sedute di allenamenti individuale a Castel Volturno. Facoltative ma tutti hanno aderito. I primi ad arrivare saranno i portieri, il tecnico ha definito una serie di postazioni fisse per seguire gli allenamenti. Anche i palloni saranno sanificati al termine di ogni seduta, i giocatori dovranno arrivare già in tuta e scarpini e accederanno direttamente dal parcheggio ai tre campi da gioco senza passare dagli spogliatoi con misurazione delle temperature.