Il Napoli evita il suo 'caso Icardi'. Insigne si riprende tutto col Cagliari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'incontro a casa Ancelotti con Lorenzo Insigne, i suoi agenti e il ds Giuntoli ha sbloccato la situazione. Il capitano del Napoli è tornato al centro del progetto azzurro, semmai fosse stato accantonato per un attimo dal club partenopeo. Perché "non c'è mai stata l'idea di cederlo", ha detto oggi l'allenatore da Castel Volturno. Adesso il numero 24 è pronto a tornare in campo dopo il problema fisico accusato negli scorsi giorni, così da 'testare' anche l'umore della piazza in seguito ai fischi ricevuti al momento della sostituzione contro l'Arsenal.

Clima disteso anche con De Laurentiis. L'incontro a sorpresa col presidente ha contribuito a rinsaldare il rapporto tra i due. Insigne era a Capri dopo la gara contro il Frosinone ed è andato a caccia del patron azzurro, incrociato poi proprio sull'isola azzurra. Un momento utile per capire che il futuro di Insigne è ancora tinto di azzurro, col contratto in scadenza nel giugno 2022 e sullo sfondo un possibile prolungamento fino al termine del campionato 2022/23.

Fischi assorbiti dal ragazzo. Il capitano ha messo in archivio il disappunto manifestato dai sostenitori, riscoprendosi nuovamente innamorato della squadra della sua città. Anzi, dopo una piccola crisi è probabilmente scoppiato un amore ancora più forte. Lo testimonia il video pubblicato su Instagram in cui palleggia per le vie del centro cittadino con un paio di bambini, ora contro il Cagliari la chance di 'riprendersi' tutto: l'affetto del pubblico (nonostante gli appena settemila biglietti venduti finora per domani), fondamentale per ripartire insieme a caccia di nuovi obiettivi, e la fascia da capitano al braccio.