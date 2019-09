Il Napoli fa la partita, ma il Cagliari regge bene: 0-0 al San Paolo dopo 45'

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Napoli fa la partita, il Cagliari si difende bene e riparte ogni volta che la pressione azzurra si allenta: è questo il copione del primo tempo della gara in programma questa sera al San Paolo, valida per la quinta giornata di Serie A.

Predominio Napoli, organizzazione Cagliari - Con otto cambi rispetto alla vittoria di Lecce, la squadra di Ancelotti si assicura subito il suo solito possesso palla: passaggi veloci, nello stretto e coinvolgimento di ogni giocatore nella costruzione della manovra. Dopo dieci minuti di sterile controllo, con una velenosa ripartenza del Cagliari ben interrotta da una provvidenziale diagonale di Di Lorenzo, la maggiore qualità partenopea e un errore in ripartenza degli ospiti portano alla prima occasione da rete: tiro di Lozano da buona posizione, murato in angolo dal tandem difensivo Klavan-Pisacane al 13'. La risposta dei sardi è una conclusione senza troppe pretese di Ionita, che dalla distanza manda a lato al 15'. Mario Rui spara clamorosamente alto al 24', ma il fischio dell'arbitro e la sua netta posizione di fuorigioco gli risparmiano le occhiatacce dei compagni. La truppa di Maran cresce alla distanza, Joao Pedro prova inventare e Simeone non si risparmia abbassandosi spesso per aiutare i compagni in fase di impostazione, eppure a controllare il gioco è sempre il Napoli, trascinato dall'imprevedibilità e dalle geometrie dei vari Insigne, Mertens e Lozano.

Insigne sfiora il gol - Zielinski ci prova da fuori col sinistro al 38', ma il suo tentativo sugli sviluppi di un corner si spegne ancora sul fondo. Poi, ecco il primo vero sussulto del match: grande imbeccata in profondità di Mertens per Insigne al 42', il capitano del Napoli si ritrova in area davanti a Olsen, che esce però tempestivamente e gli chiude lo specchio della porta. L'epilogo, finalmente emozionante, di un primo tempo che, nonostante il 65% di possesso palla a favore dei padroni di casa, il Cagliari è riuscito a controllare con una buona organizzazione difensiva.