Il Napoli sembra fare sul serio per Rodrigo (28), attaccante del Valencia sul quale c'è l'attenzione di Carlo Ancelotti. Lo sottolinea La Gazzetta dello Sport, specificando come il club di De Laurentiis abbia messo sul piatto un'offerta importante per l'attaccante spagnolo. Adesso - si legge - si aspetta la risposta del Valencia all'offerta presentata che è di 50 milioni di euro più eventuali bonus per un'altra decina di milioni.