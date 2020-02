Il Napoli fallisce la prova di maturità. Gattuso ha bisogno di punti fermi

Una prova di maturità fallita. Il Napoli cercava il terzo successo consecutivo dopo quelli con Juventus e Sampdoria, ma perde inaspettatamente al San Paolo contro il coraggioso Lecce di Fabio Liverani. Una sconfitta maturata a causa dei tanti errori sotto porta nel primo tempo e delle solite disattenzioni difensive, soprattutto nella ripresa. A nulla è valso il rientro in campo di Kalidou Koulibaly: per l'undicesima partita consecutiva, i partenopei subiscono almeno una rete (diciannove totali); è dal lontano 9 novembre (0-0 interno contro il Genoa) che la porta di Meret e Ospina non rimane inviolata.

La necessità di trovare un 11 di riferimento - Gattuso, rispetto al 4-2 di Genova, ha ancora cambiato formazione, riportando Di Lorenzo sulla corsia destra e preferendo Maksimovic a Manolas. Un cambio di interpreti che non ha giovato alla squadra, che si è scoperta ancora una volta troppo fragile e priva di un vero leader difensivo. Se Ancelotti era finito sotto accusa per l'eccessivo turnover, anche Gattuso non è ancora riuscito a trovare l'undici titolare. Infortuni, squalifiche e la necessità di adattare la squadra all'avversario hanno influito, ma a questo punto della stagione, forse, sarebbe opportuno definire le gerarchie. Gerarchie nelle quali sembra ormai finito ai margini Lozano, probabilmente la più grande delusione di questa tribolata annata: il messicano non ha inciso nemmeno giocando nella sua posizione preferita, quella di Insigne. Gattuso ha il compito di recuperare un talento che non è riuscito a esprimersi al massimo delle potenzialità e di ricompattare il gruppo dopo l'ennesima battuta d'arresto. Il confronto con il Barcellona è vicino e per l'Europa la lotta si sta facendo davvero serrata.