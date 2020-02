vedi letture

Il Napoli gioca, ma il Brescia si chiude bene e trova il vantaggio: 1-0 firmato Chancellor dopo 45'

Il Napoli cerca continuità dopo le due vittorie consecutive contro Cagliari e Inter, il Brescia punti salvezza per compiere un'impresa difficile ma ancora possibile. Erano queste le premesse del primo tempo dell'anticipo del venerdì sera del 25° turno di Serie A, in programma questa sera al "Rigamonti" e chiusosi parzialmente sull'1-0 dopo 45 minuti di gioco. A deciderla finora, nonostante il netto predominio territoriale dei partenopei, è infatti un colpo di testa di Chancellor al 27'.

Il gol che non ti aspetti - Parte forte la squadra di mister Gattuso, che già al 2' costruisce la sua prima occasione da rete: bella combinazione centrale, Insigne fa filtrare la sfera in area per Mertens, che da posizione defilata cerca una traiettoria impossibile e manda il pallone sulla traversa. Gli azzurri hanno il completo pallino del gioco e al 10' spaventano di nuovo il Brescia con un tiro di Fabian finito fuori di poco. Le Rondinelle non rispondono, almeno là davanti, e si trincerano nella propria metà campo senza mai scoprirsi. Il Napoli ha un'altra palla gol al 20' con un tiro troppo centrale di Mertens a tu per tu con Joronen: sembra il preludio allo 0-1 dei partenopei, ma a sbloccare l'incontro - alquanto a sorpresa - sono invece i padroni di casa. Calcio d'angolo dalla destra di Tonali e stacco imponente di Chancellor, che trafigge di testa Ospina per l'1-0 sovrastando sia Manolas che Fabian Ruiz al 27'. Il Brescia non si lascia prendere dall'entusiasmo e, pur lasciando al Napoli il possesso palla quasi totale, non concede spazi per attaccare la profondità. Sul fronte opposto, la compagine di Gattuso si muove, crea, fa girare il pallone, ma infatti va sempre a sbattere sul muro biancazzurro. E il primo tempo finisce dunque così, col colpo di testa di Chancellor finora determinante.