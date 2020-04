Il Napoli ha deciso: no all'addio di Fabian verso il Real. A meno di offerte irrinunciabili

Il Napoli, spiega oggi La Gazzetta dello Sport, ha deciso di non cedere Fabian Ruiz. Però... Il però arriva da Madrid, sponda Real. In caso di proposta indecente è chiaro che il futuro del centrocampista, ora blindato da un contratto in scadenza nell'estate del 2023, tornerebbe in bilico. L'idea del Napoli era quella eventualmente di aspettare l'Europeo: lì, in caso di prestazioni al top, sarebbero potute piovere anche offerte irrinunciabili. Adesso è più difficile ma la sensazione è che al Napoli l'ipotesi non dispiaccia perché il ventiquattrenne di Los Palacios y Villafranca, Andalusia, è nel cuore di De Laurentiis, Giuntoli e Gattuso.