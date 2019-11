Il Napoli in Nazionale - Esordio per Meret, Mertens ci sarà col Milan

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pochissimi giorni a disposizione per lavorare con l'intera rosa, nel momento più delicato della sua gestione. Carlo Ancelotti è chiamato a un compito difficilissimo: restituire serenità a un ambiente provato dalle tante vicende delle ultime settimane. Tra risultati deludenti, distacco siderale dalla Juventus, ritiri, ammutinamenti e comunicati per nulla distensivi della società, il clima a Napoli non è mai stato così teso. La partita col Milan può aiutare a ritrovare la calma e una vittoria in campionato che manca da un mese.

TOUR DE FORCE - Un'intera squadra fuori per gli impegni internazionali. Roberto Mancini ha risparmiato novanta minuti a Lorenzo Insigne e Giovanni Di Lorenzo e ha concesso la gioia dell'esordio ad Alex Meret. Elmas, Zielinski, Koulibaly, Ospina e Maksimovic sempre in campo con le rispettive Nazionali, mentre Hysaj ha giocato 127' totali con l'Albania. Novanta minuti per Mario Rui e Fabian Ruiz, poco più di un tempo per Dries Mertens, uscito precauzionalmente contro la Russia.

MILIK OUT, SPERANZA GHOULAM - Carlo Ancelotti, oltre a Kevin Malcuit, dovrà rinunciare anche a Milik ma potrà contare sul recupero di Manolas e forse di Ghoulam. Entrambi sono tornati a lavorare con il gruppo e potrebbero essere convocati. Resta in dubbio Allan, che ha svolto un lavoro personalizzato, ma filtra ottimismo circa il recupero del brasiliano. Anche Mertens ci sarà.