Il Napoli non la chiude e soffre fino in fondo. Ma sbanca Bologna grazie al gol di Osimhen

Terminata qualche istante fa la partita del Dall'Ara, che vede il Napoli imporsi a Bologna col risultato finale di 0-1, grazie al gol segnato da Osimhen al 23'.

Le scelte di formazione - Mihajlovic e Gattuso arrivano ai blocchi di partenza con una certezza in comune, il modulo: 4-2-3-1 per entrambi. Poca scelta per il tecnico serbo, quasi obbligato nello schierare un certo tipo di formazione, discorso diverso invece per Gattuso, che decide di mettere il Napoli con l'attacco pesante, e quindi Mertens alle spalle di Osimhen, con Lozano e Insigne sulle corsie offensive. In difesa il solito, adattato Hysaj a sinistra, nel mezzo c'è Bakayoko con Fabian Ruiz.

Solo Napoli, sin dall'avvio - Detto delle difficoltà di organico che stanno affliggendo i rossoblu, è il Napoli a sfruttare il gap di valori nei confronti dell'avversario, conducendo l'incontro fin dalle prime battute. La squadra di Gattuso tiene meglio i ritmi del possesso, e a metà primo tempo trova anche il gol del vantaggio, con il secondo centro di Osimhen in Serie A grazie ad un colpo di testa su cross di Lozano, senza alcun dubbio il migliore in campo nel pomeriggio del Dall'Ara. Il messicano semina avversari come birilli ed accentua anche le difficoltà del Bologna, di fatto incapace di calciare verso la porta per tutto il primo tempo. E non solo.

Dopo più di un'ora, ecco il Bologna - Le difficoltà del Bologna continuano infatti per più di un'ora di gioco, nella quale il Napoli non affonda del tutto il colpo limitandosi più che altro a gestire il possesso palla in maniera quasi ipnotica. In realtà avrebbe trovato anche il gol del raddoppio, con un delizioso esterno di Koulibaly a risolvere una mischia davanti a Skorupski, ma il VAR ravvisa un tocco di mano di Osimhen in precedenza, che in caduta va a sfiorare il pallone col braccio e rende invalida la rete. Da lì, come un sussulto, si sveglia il Bologna.

Serve Ospina per evitare il pari - Nel finale è praticamente un monologo dei ragazzi di Mihajlovic, che si sbilanciano in avanti e insidiano numerose volte i pali di Ospina. Che si rivela superlativo nel metterci addirittura la faccia - sì, ha proprio parato col volto - a tu per tu con Orsolini, prima di un salvataggio molto importante di Hysaj sul tentativo successivo. Ancora il Bologna a provarci poi nel primo minuto di recupero con Palacio, ma è di nuovo provvidenziale il portiere ospite, che non si fa battere sul suo palo. Non c'è più tempo, e il Napoli riesce così a vincere soffrendo più di quanto sembrava dall'avvio.