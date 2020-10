Il Napoli non parte, Milik sì: il polacco ha lasciato la Campania prima del provvedimento

Il Napoli non parte per Torino, ma un giocatore azzurro ha già lasciato il capoluogo campano. Si tratta di Arek Milik, centravanti in odore di cessione che, non rientrando nei piani di Gattuso per la gara della Juventus, ha lasciato Napoli per raggiungere il ritiro della Polonia. L’ariete dovrebbe comunque essere partito prima del provvedimento dell’ente sanitario che ha impedito il viaggio in Piemonte agli azzurri.