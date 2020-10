Il Napoli non riesce a sfondare: dopo 45 minuti è solo 0-0 contro l'AZ Alkmaar

Napoli bloccato al San Paolo. Contro un Az Alkmaar decimato a causa delle assenze, la squadra di Gattuso non riesce a sfondare nella sfida valida per la prima giornata della fase a gironi di Europa League e dopo 45 minuti è ancora sullo 0-0.

Qualche buona palla gol, ma mai chiamato agli straordinari il portiere Bizot perché gli olandesi - pur con tutte le difficoltà del caso - si sono fin qui difesi con ordine e hanno provato a fare la loro partita, fatta di fraseggio dal basso e possesso palla utile soprattutto per tenere basso il ritmo del match.

Non s'è visto un brutto Napoli, ma certamente poco pericoloso. E dire che Gattuso con le sue scelte non ha certo sottovalutato l'impegno: rispetto alla squadra che ha annientato l'Atalanta sabato pomeriggio solo tre cambi, tra cui il portiere Meret.

Al momento, l'occasione più interessante è arrivata al 35esimo, con Mertens che dopo uno scarico coi tempi giusti di Osimhen s'è portato il pallone sul destro ma da ottima posizione non ha centrato per un soffio lo specchio della porta.

Al San Paolo, quindi, dopo 45 minuti è 0-0. Lo stesso risultato maturato dopo 45 minuti anche nell'altra sfida valida per il gruppo F, quella tra Rijeka e Real Sociedad.

