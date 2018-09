Il Napoli non sbaglia, il 4-4-2 funziona. Ora tocca ad Allegri e CR7

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ancelotti stravince con il "suo" Parma, collezionando l'ennesimo risultato positivo contro la sua ex squadra e ottiene esattamente ciò che voleva a tre giorni dalla supersfida alla Juventus: un successo comodo, che non stanca i titolarissimi e dà ulteriore certezze tattiche ad una squadra pronta a giocarsi il big match con il 4-4-2, modulo carissimo al suo trainer. Il gol di Insigne, in apertura, e le due reti di Milik, nella ripresa, sono solo la naturale conseguenza di una vittoria costruita proprio sulle corsie esterne, dove il quartetto azzurro ha stritolato il Parma, come accaduto pochi giorni fa a Torino, contro i granata.

TURN, OVER - Il Napoli "gira" benissimo: tra titolari e supposte riserve non si è vista grande differenza, complice un Parma che ha scelto semplicemente di non giocare stasera. Verdi aveva fatto grandi cose col Torino, stasera si è visto un grande Milik e a centrocampo un Allan superbo. Il Parma è andato ko dopo quattro minuti, con tanti demeriti, e non ha saputo più rialzarsi: dal due a zero in poi, la squadra di D'Aversa ha dato l'impressione di attendere solo il triplice fischio.

IL 4-4-2 VA - Malcuit vola a destra, Mario Rui lo imita a sinistra: il "nuovo" modulo funziona, anche se a metterlo in campo sono calciatori adattati, come Fabian Ruiz, probabilmente il meno convincente tra i suoi. Bravissimo Insigne, che sabato aveva giocato sulla fascia e oggi più vicino a Milik, senza diminuire la propria efficacia.

D'AVERSA RISPARMIA GERVINHO - Neanche dopo il doppio vantaggio azzurro, il tecnico decide di rischiare l'ivoriano: evidente l'intenzione di preservare il miglior giocatore della squadra per la sfida di domenica all'Empoli, anche di fronte ad una evidentissima incapacità di fare male degli attaccanti mandati in campo dal primo minuto al San Paolo.