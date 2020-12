Il Napoli perde anche l'unica alternativa in attacco: Llorente in tribuna, il comunicato

vedi letture

Il Napoli in vista della gara di questa sera contro la Lazio perde anche l'unica alternativa in attacco, ovvero Fernando Llorente. Questo il comunicato del club partenopeo: "Llorente andrà in tribuna per una lombalgia accusata nel pomeriggio".

📌 | @llorentefer19 andrà in tribuna per una lombalgia accusata nel pomeriggio — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 20, 2020

Clicca qui per la diretta testuale di Lazio-Napoli