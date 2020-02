Il Napoli può migliorare ancora: Gattuso si gode il terzo successo di fila, serve più cattiveria

vedi letture

Vittoria chiama vittoria, fiducia porta a fiducia. E la ricetta di Gennaro Gattuso funziona: il Napoli vince col Torino, arriva a tre successi di fila, torna a rivedere la zona Champions League. Da lontano, nel senso che il quarto posto resta quasi impossibile, ma almeno gli azzurri si affacciano da quelle parti. Ci sono anche loro, che in questo campionato è comunque una notizia.

Cosa va. Il risultato, ça va sans dire. Il Torino è in caduta libera, ma tre punti sono pur sempre tre punti e guai a non partire da quello. Tre vittorie di fila non erano mai arrivate in questo campionato: i numeri parlano chiaro, prima di tutto. Poi c'è il gioco, che finalmente funziona: le incertezze in manovra sono un ricordo. Non sarà sarrismo, ma almeno la palla gira. E poi c'è il quadro generale: centrare l'Europa League non dovrebbe essere un'impresa, per il resto il Napoli può correre e provare a vedere dove si arriva. Con l'impresa di Barcellona da inseguire nel mezzo.

Cosa non va. Ecco, a proposito dei catalani. Il Toro ha concesso ai ragazzi di Gattuso almeno 5-6 occasioni limpide per siglare il 2-0. Tutte gettate alle ortiche. Al Camp Nou non ci saranno così tante chance, e i partenopei devono migliorare da questo punto di vista. Se macini palle gol per 90 minuti e alla fine sei costretto a temere per il pareggio, è qui che hai grossi margini di miglioramento. Stesso discorso per l'approccio: il Torino non ha punto, ma nei primi cinque minuti avrebbe potuto farlo. E infine, in tutti i sensi, la tenuta mentale: col raddoppio di Di Lorenzo il risultato era in ghiaccio, ma non è una buona scusa per addormentarsi. E siamo sicuri che il tecnico avrà ringhiato negli spogliatoi, nonostante la vittoria.