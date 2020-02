Il Napoli raddoppia: 2-0 al San Paolo, Di Lorenzo chiude la pratica Torino

Raddoppio del Napoli sul Torino, Giovanni Di Lorenzo segna il 2-0 e con ottime probabilità chiude la partita del San Paolo. Seconda rete in campionato per il terzino: bella intuizione di Mertens, che da sinistra mette un cross "alla Insigne" sul secondo palo. L'ex Empoli sbuca alle spalle di tutti, soprattutto di Rincon che non legge l'inserimento, e batte Sirigu. 2-0, qualche protesta del Torino per un presunto fuorigioco che però non c'è.