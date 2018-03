Il Napoli ricorda Mondonico: "Caratere, personalità, ironia e stile unico"

© foto di Federico De Luca

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Emiliano Mondonico, personaggio di rilievo prima come calciatore negli Anni 60 e successivamente da allenatore nell'ultimo trentennio nel panorama nazionale. Con Cremonese, Atalanta, Torino e Fiorentina i suoi successi più significativi e le sue stagioni più brillanti da tecnico. Mondonico ha saputo coniugare carattere e spiccata personalità in campo a ironia e sagacia nel suo stile sempre originale, incisivo e apprezzabile anche nelle vesti di commentatore televisivo. Mondonico è stato tecnico azzurro del Napoli nella stagione 2000/2001.

Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio e si uniscono al dolore della famiglia per la scomparsa di Emiliano Mondonico.