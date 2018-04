Il Napoli s'è inceppato: Mapei Stadium stregato, senza vittorie dal 2014

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli si ferma sul più bello. La squadra di Sarri non va oltre il pareggio sul campo del Sassuolo, che si conferma stregato: l'ultima vittoria risale al settembre 2014 e se l'anno scorso il pari beffardo con due legni e tante occasioni sprecate costò il secondo posto e la Champions diretta, quello di ieri può costare la corsa Scudetto visto l'allungo della Juventus a +4 con lo scontro diretto tra le mura amiche ed un calendario fino a quel momento più agevole.

I partenopei hanno confermato la media realizzativa bassissima dell'ultimo periodo. Come accaduto con Roma e Inter, sono mancati proprio gli attaccanti a Maurizio Sarri e la rete del pareggio è arrivata troppo tardi per provare a ribaltarla. In verità poi è mancato anche un pizzico di buona sorte, considerando la rovesciata di Milik - strepitoso il suo impatto sul match - che s'è stampata sulla traversa (quindicesimo legno stagionale del Napoli), ma probabilmente nei 90' minuti stavolta il Napoli non avrebbe meritato qualcosa in più.

Il campo non ha sicuramente aiuto una squadra tecnica come il Napoli (media passaggi bassissima e tutti insolitamente sotto il 90% di precisione), ma la squadra è parsa involuta nel gioco, imprecisa nel primo tempo con i suoi uomini migliori, ma poi sterile col Sassuolo s'è piazzato tutto dietro, tremando su più di una ripartenza. Solo con Milik c'è stata una variante di gioco con centimetri (subito a svettare di testa in area), peso e senso del gol (un anticipo sul primo tempo salvato in angolo, la sportellata che fa scorrere il pallone per l'1-1 e la traversa del possibile 2-1).